Как сообщает Metaratings, «Спартаку» предложили форварда «Ростова» Егора Голенкова. Однако руководство клуба отдаёт предпочтение другому нападающему ростовчан — Николаю Комличенко.
По информации источника, именно Комличенко больше соответствует требованиям главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао. В клубе отмечают его игровой характер и наличие российского паспорта как ключевые преимущества.
Голенков играет за «Ростов» с февраля 2022 года, перейдя из чешского клуба «Сигма Оломоуц» в качестве свободного агента. За это время он провёл 123 матча, в которых забил 27 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.
Комличенко играет за «Ростов» с июля 2021 года, перейдя из московского «Динамо» за 1,5 миллионов евро. За это время он провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего нападающего составляет 4 миллиона евро.
Metaratings: в "Спартаке" склоняются к покупке Комличенко, несмотря на доступность Голенкова
Московский «Спартак» ведёт поиски нового нападающего и склоняется к трансферу Николая Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"