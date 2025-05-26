«Не знаю, как отдыхать. До 31 мая у меня контракт. Пока у меня нет никаких новостей и предложений. Через несколько дней планирую приехать в Самару. Забрать свой договор, условно говоря. Наверное, нужно сказать по-другому: к 31 мая будет ясность», — заявил Осинькин «Чемпионату».
Игорь Осинькин стал главным тренером «Крыльев Советов» в июле 2020 года. Под его руководством команда провела 194 матча, в которых добилась 85 побед, 35 раз сыграла вничью и 74 раза допустила поражение.
По итогам сезона-2024/2025 «Крыльев Советов» заняли десятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 31 балл.
Осинькин поделился мыслями о будущем в "Крыльях Советов"
Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал своё будущее в клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"