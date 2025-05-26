«Лучший игрок в истории «Зенита»? К сожалению, очень мало хроники осталось, чтобы убедиться в мастерстве наших футболистов, которые играли в далеком прошлом. Очень мало хроники даже кубкового матча 1944 года. Выбираешь всегда тех, о ком ты не просто прочитал, а кого видел. Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда «Газпром» стал генеральным спонсором и партнером «Зенита», но от симпатий я своих никогда не уйду: считаю, что Александр Кержаков — один из лучших игроков в истории «Зенита». Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу. Из легионеров это Халк, Данни и Ломбертс», — заявил Медведев «СЭ».
Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, перейдя из «Спартака» на правах свободного агента. За это время он успел провести 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 ассистов. Вместе с клубом 4 раза выигрывал РПЛ и 2 раза Кубок России. Также признавался футболистом года в России в 2018 и 2020 годах.
В настоящее время Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». Всего в текущем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился десятью голами и семью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего нападающего составляет 1,8 миллиона евро.
Медведев включил Дзюбу в топ-3 лучших игроков в истории "Зенита"
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал Артема Дзюбу одним из трех лучших игроков за всю историю команды.
Фото: ФК "Зенит"