"Чемпионат был для нас тяжёлым. Клубы настолько сплотились, чтобы "Зенит" не завоевал золото, всеми силами пытались нас остановить. Но нас это не должно интересовать. Мы отвечаем за свой результат", - цитирует Тимощука Legalbet.
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от "Краснодара" на один балл. Команда Сергея Семака вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА.
Напомним, что 25-го мая петербургский "Зенит" отпраздновал сто лет со дня основания клуба. Ранее сине-бело-голубые были бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду.
Тимощук: клубы РПЛ сплотились, чтобы "Зенит" не стал чемпионом
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался об упущенном чемпионстве.
Фото: ФК "Зенит"