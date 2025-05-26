"Есть куда расти. Понимаю, что могу еще больше. Звездой премьер-лиги себя не ощущаю. Буду стараться в следующем сезоне и игру еще лучше показать, и очков больше команде принести", - цитирует Батракова "Матч ТВ".
В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Батраков дебютировал за сборную России осенью 2024 года - на данный момент на счету Алексея 4 матча в составе национальной команды и 2 забитых гола.
Батраков: не ощущаю себя звездой РПЛ, мне есть куда расти
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков оценил свои выступления в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Локомотив"