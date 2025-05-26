"Зенит" — хорошая команда, перспективная, все равно будет доминировать в ближайшие годы. Сергей Семак выиграл шесть титулов подряд. Это говорит о том, что он топ-тренер", - цитирует Жиркова "СЭ".
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и отстал от "Краснодара" на один балл. Команда Сергея Семака вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА (2:2, 3:4 - пен.).
Напомним, что команда Сергея Семака была бессменным чемпионом Российской Премьер-Лиги на протяжении шести лет кряду.
Жирков: "Зенит" все равно будет доминировать в ближайшие годы
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о возможной отставке Сергея Семака из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"