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Агенты Кайо опровергли слухи о возможном трансфере игрока в "Ботафого"

Слухи о возможном переходе защитника "Краснодара" Панталеана Кайо в бразильский "Ботафого" - не правдивы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Нам нечего сказать об этом. Никакой информации о возможном переходе Кайо в "Ботафого" у нас нет", - рассказали "Чемпионату" в агентстве NG Soccer, представляющим интересы защитника.

29-летний Кайо выступает за "Краснодар" с 2019 года, перейдя из чемпионата Португалии за 3 млн евро. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го.

В прошедшем сезоне защитник провел за краснодарцев 19 матчей, забил один гол и помог стать команде чемпионом России.

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