"Нам нечего сказать об этом. Никакой информации о возможном переходе Кайо в "Ботафого" у нас нет", - рассказали "Чемпионату" в агентстве NG Soccer, представляющим интересы защитника.
29-летний Кайо выступает за "Краснодар" с 2019 года, перейдя из чемпионата Португалии за 3 млн евро. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го.
В прошедшем сезоне защитник провел за краснодарцев 19 матчей, забил один гол и помог стать команде чемпионом России.
Агенты Кайо опровергли слухи о возможном трансфере игрока в "Ботафого"
Слухи о возможном переходе защитника "Краснодара" Панталеана Кайо в бразильский "Ботафого" - не правдивы.
Фото: ФК "Краснодар"