- Не думаю, что "Зениту" пора расстаться с Семаком. Выиграл шесть титулов подряд — это выдающееся достижение. Я не вижу ничего страшного в том, что "Зенит" проиграл одно чемпионство. Но решать в любом случае должно руководство, - сказал Джорджевич "Чемпионату".
В сезоне-2024/2025 санкт-петербургский "Зенит" впервые за семь лет не стал чемпионом России. Команда Сергея Семака заняла второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков в 30 матчах и уступив "Краснодару" на один балл. Действующее трудовое соглашение тренера с клубом действует до 2030-го года.
Джорджевич: не думаю, что "Зениту" пора расставаться с Семаком
Экс-игрок "Зенита" Лука Джорджевич высказал мнение о будущем главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"