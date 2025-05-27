Как сообщил комментатор Оганесян, переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в белградскую «Црвену Звезду» не состоится. Сербский клуб отказался от сделки после того, как его не устроили условия, выдвинутые агентом 26-летнего защитника.
Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» проявляла интерес к трансферу Тикнизяна, а «Локомотив» был готов отпустить игрока примерно за 2 миллиона евро. Однако переговоры не привели к соглашению.
Контракт 26-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он сыграл 122 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Тикнизян сыграл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и 10 матчей в Кубке России, проведя на поле в общей сложности 1596 минуту.
Источник: Тикнизян не перейдет в "Црвену Звезду"
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не перейдет в сербскую «Црвену Звезду».
Фото: ФК "Локомотив"