По информации инсайдера Карпова Джамалутдин Абдулкадыров увеличил свою заработную плату в клубе с 150 до 400 тысяч рублей в месяц. Согласно условиям соглашения, подписанного еще в период его выступлений за молодежную команду, автоматическое продление контракта до 2027 года и повышение зарплаты активировались после определенного количества сыгранных матчей.
Нужная игра уже состоялась — контракт продлен, и новые финансовые условия вступили в силу. До недавнего времени Абдулкадыров оставался одним из самых низкооплачиваемых футболистов главной команды ЦСКА, несмотря на статус игрока национальной сборной.
Джамалутдин Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА. За первую команду он дебютировал 26 апреля в матче против «Спартака». С тех пор он провел три матча в Российской Премьер-Лиге и 1 матч в Кубке России. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 50 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Карпов: игрок сборной России получал в ЦСКА 150 тысяч рублей
Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров
Фото: ФК ЦСКА