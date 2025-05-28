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"Спартак" может предложить новый контракт полузащитнику Мартинсу

"Спартак" может продлить контракт с Кристофером Мартинсом.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с опорным полузащитником Кристофером Мартинсом.

Мартинс играет за "Спартак" с лета 2022 года. Действующее соглашение хавбека с российским клубом истекает в июне 2026 года. В этом сезоне 28-летний люксембуржец провел в составе красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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