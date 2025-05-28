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"Химки" не собираются обращаться в CAS после отказа РФС в выдаче лицензии для выступления в РПЛ

Подмосковные "Химки" не собираются обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа РФС в выдаче лицензии для выступления в сезоне-2024/25 РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
— Будут ли "Химки" обращаться в CAS после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ?

— Нет.

Ранее комиссия РФС по лицензированию отказала подмосковным "Химкам" в выдаче лицензии для участия в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. Клуб поддал апелляцию на это решение, но она не была удовлетворена. Позднее хичане подтвердили, что не сыграют в следующем сезоне чемпионата России.

Источник: "СЭ"

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