"Химки" не собираются обращаться в CAS после отказа РФС в выдаче лицензии для выступления в РПЛ

Подмосковные "Химки" не собираются обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа РФС в выдаче лицензии для выступления в сезоне-2024/25 РПЛ.

Фото: ФК "Химки"

— Будут ли "Химки" обращаться в CAS после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ?



— Нет.



Ранее комиссия РФС по лицензированию отказала подмосковным "Химкам" в выдаче лицензии для участия в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. Клуб поддал апелляцию на это решение, но она не была удовлетворена. Позднее хичане подтвердили, что не сыграют в следующем сезоне чемпионата России.



Источник: — Нет.Ранее комиссия РФС по лицензированию отказала подмосковным "Химкам" в выдаче лицензии для участия в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. Клуб поддал апелляцию на это решение, но она не была удовлетворена. Позднее хичане подтвердили, что не сыграют в следующем сезоне чемпионата России.Источник: "СЭ"