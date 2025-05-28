— Будут ли "Химки" обращаться в CAS после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ?
— Нет.
Ранее комиссия РФС по лицензированию отказала подмосковным "Химкам" в выдаче лицензии для участия в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. Клуб поддал апелляцию на это решение, но она не была удовлетворена. Позднее хичане подтвердили, что не сыграют в следующем сезоне чемпионата России.
Источник: "СЭ"
"Химки" не собираются обращаться в CAS после отказа РФС в выдаче лицензии для выступления в РПЛ
Подмосковные "Химки" не собираются обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа РФС в выдаче лицензии для выступления в сезоне-2024/25 РПЛ.
Фото: ФК "Химки"