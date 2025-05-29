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Экс-тренер "Факела" Пятибратов может возглавить тульский "Арсенал"

По информации СМИ, бывший главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов является одним из претендентов для назначения наставником тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Факел"
Сообщается, что помимо 49-летнего специалиста, в тульском клубе интересуются главным тренером КАМАЗа Ильдаром Ахметзяновым. Однако вероятность его назначения мала: сумма отступных за досрочное расторжение его контракта с челнинским клубом составляет 20 млн рублей, а сам тренер хочет в РПЛ.

Стоит отметить, что в дубле "канониров" играет сын Пятибратова, а нынешний спортивный директор "Арсенала" Александр Денисов играл в КАМАЗе у Ахметзянова.

Ранее о своём уходе с поста главного тренера тульского "Арсенала" объявил Александр Сторожук. Под его руководством команда в итоговой турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/25 заняла десятое место.

Источник: Metaratings

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