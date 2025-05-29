Сообщается, что помимо 49-летнего специалиста, в тульском клубе интересуются главным тренером КАМАЗа Ильдаром Ахметзяновым. Однако вероятность его назначения мала: сумма отступных за досрочное расторжение его контракта с челнинским клубом составляет 20 млн рублей, а сам тренер хочет в РПЛ.
Стоит отметить, что в дубле "канониров" играет сын Пятибратова, а нынешний спортивный директор "Арсенала" Александр Денисов играл в КАМАЗе у Ахметзянова.
Ранее о своём уходе с поста главного тренера тульского "Арсенала" объявил Александр Сторожук. Под его руководством команда в итоговой турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/25 заняла десятое место.
Источник: Metaratings
Экс-тренер "Факела" Пятибратов может возглавить тульский "Арсенал"
По информации СМИ, бывший главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов является одним из претендентов для назначения наставником тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Факел"