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СМИ выяснили размер зарплаты Лукаса Веры в "Локомотиве"

По информации СМИ, полузащитник Лукас Вера после перехода из подмосковных "Химок" в московский "Локомотив" будет зарабатывать в 5 млн рублей в месяц.
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что эта сумма указана после вычета налогов и без учёта возможных бонусов. Аргентинский футболист переходит в московский клуб на правах свободного агента, "железнодорожники" подпишут с ним контракт на 3 года.

При этом, изначально зарплата могла быть немного больше, но, в том числе из-за того, что "Химки", за который хавбек выступал в сезоне-2024/25, не прошли лицензирование, контракт был пересмотрен в меньшую сторону.

В текущем сезоне Вера принял участие в 31 официальном матче, забил 7 голов, отдал 4 голевые передачи, получил 3 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3 млн евро.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

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