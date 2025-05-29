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Опубликовано расписание Братского кубка-2025 с участием "Динамо" и ЦСКА

Стало известно расписание предсезоннего турнира "Братский кубок-2025", в котором примут участие московские "Динамо" и ЦСКА, а также сербские "Партизан" и ОФК.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Матчи Братского кубка пройдут в Москве на стадионах "ВТБ Арена" и "ВЭБ Арена".

30 июня: "Динамо" — ОФК
1 июля: ЦСКА — "Партизан"
4 июля: "Динамо" — "Партизан"
5 июля: ЦСКА — ОФК

Первый розыгрыш Братского кубка с тем же составом участников прошёл год назад в Москве. Тогда победителем турнира стал ЦСКА, на второй строчке расположилось "Динамо", третье место занял "Партизан", а последним в квартете стал ОФК.

Источник: "СЭ"

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