"Хорошее сочетание — "Динамо" без трофеев и Карпин, тренер без трофеев. Думаю, они так без трофеев и останутся. Они же ничего интересного не показывают. С "Ростовом" Карпин тоже ничего не выиграл, они всегда в середине таблицы ковырялись. Неправильно руководство "Динамо" принимает решение", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" договорилось с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о назначении на пост наставника бело-голубых в июне 2025 года. При этом 56-летний специалист в феврале 2025 года после завершения зимних сборов ушёл из "Ростова", который тренировал с 2017 года.
Напоним, столичный клуб 1 мая объявил о расставании после двух лет сотрудничества с главным тренером команды Марцелом Лички. "Динамо" последние четыре матча сезона проводило под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.
Пономарёв: хорошее сочетание — "Динамо" без трофеев и Карпин без трофеев. Так без трофеев и останутся
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о возможном назначении главным тренером московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: РФС