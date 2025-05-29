По данным "Чемпионата", сербский клуб предлагал за защитника сборной Армении 2 млн евро. Российская сторона отказалась от предложения, но пока не вышла из переговоров.
Тикнизян провел в нынешнем сезоне 33 матча за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил два гола и четыре ассиста. В мае защитник выступил с монологом с критикой клуба из-за отсутствия игровой практики, выразив желание сменить команду.
"Чемпионат": "Локомотив" отказался продавать Тикнизяна за 2 млн евро
"Локомотив" отклонил первое предложение "Црвены Звезды" по трансферу Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"