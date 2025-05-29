"Наверное, просто решили встряхнуть команду за счёт смены тренера. Но зная работу Ташуева - он надолго нигде не задерживается. Это кризисный менеджер", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
Ташуев ушел в отставку с должности главного тренера "Ахмата" после поражения от "Урала" (1:2) в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Под его руководством грозненская команда заняла 14-е место в Премьер-Лиге.
Гришин: Ташуев - кризисный менеджер, он нигде надолго не задерживается
Эксперт Александр Гришин высказался об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"