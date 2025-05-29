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Бурлак: в "Локомотиве" Тикнизян точно сжег все мосты после своего интервью

Экс-игрок "Локомотива" Тарас Бурлак оценил перспективы Наира Тикнизяна в московском клубе после откровенного интервью.
Фото: ФК "Локомотив"
- В "Локомотиве" Тикнизян точно сжег все мосты после своего интервью. Может, Тикнизян просто хочет сменить чемпионат. Понимает, что выступать за "Црвену Звезду" — это еврокубки, а еврокубки — трамплин в Европу, - сказал Бурлак Metaratings.ru.

Напомним, после матча 29 тура РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом" (2:2) защитник железнодорожников Наир Тикнизян заявил, что его не устраивает игровое время в "Локомотиве" и будет просить руководство московского клуба расстаться с ним в летнее трансферное окно.

Позже появилась информация, что Тикнизян может перейти в сербскую "Црвену Звезду".

Тикнизян играет за "Локомотив" с 2021 года. В сезоне-2024/2025 защитник провел 33 игры во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи.

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