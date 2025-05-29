- Разочарование сезона — "Химки", которые бесславно закончили выступление в РПЛ. Не по спортивному принципу... Но все давно накапливалось и к этому шло. Клуб с хорошим подбором футболистов и инфраструктурой, насколько я понимаю, прекратит свое существование, - сказал Семшов "СЭ".
Напомним, "Химки" закончили сезон-2024/2025 на 12 месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 сыгранных турах. В апреле игроки подмосковного клуба бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате. Позже РФС отказал "Химкам" в получении лицензии для выступления в новом сезоне РПЛ.
Семшов: разочарование сезона — "Химки"
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, какая команда его больше всего разочаровала в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Химки"