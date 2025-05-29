"Динамо" заняло место ниже, чем в прошлом сезоне, при том, что были приобретения. Конечно, ты ждешь движения вверх, а не вниз, поэтому "Динамо" может быть разочаровано больше других этим сезоном. Хотя по игре мне "Динамо" нравится, симпатичная команда, которая играет в приятный футбол, есть интересные талантливые футболисты", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Московское "Динамо" в сезоне-2024/25 в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 56 очков, которые позволили команде занять пятое место в итоговой турнирной таблице. Кроме того, бело-голубые дошли до второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где проиграли московскому "Спартаку" со счётом 1:2.
По ходу сезона в "Динамо" произошла тренерская отставка: 1 мая 2025 года было объявлено о расставании с чешским специалистом Марцелом Личкой, который занимал пост главного тренера команды последние два года.
Черданцев назвал клуб РПЛ, который может быть разочарован больше других сезоном-2024/25
Спортивный журналист Георгий Черданцев высказался о выступлении московского "Динамо" в сезоне-2024/25.
Фото: личный архив Георгия Черданцева