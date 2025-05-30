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Черданцев: Батракову, возможно, нужно сделать переход внутри чемпионата России

Российский комментатор Георгий Черданцев прокомментировал будущее полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Батракову нужно по карьере двигаться вперед, возможно, сделать переход внутри чемпионата России. Нужно идти в команду с по?настоящему чемпионскими амбициями и посмотреть, как проявишь себя там, прежде чем ехать куда?то в Европу, - сказал Черданцев "Матч ТВ".

Батраков является воспитанником московского "Локомотива". 19-летний полузащитник "железнодорожников" провел 29 матчей в чемпионате Российской Премьер-Лиги, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до июня 2027 года.

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