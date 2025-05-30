"В целом – да, детали согласовали. Но еще надо в юридическом плане разобраться с "Химками", я был на действующем контракте. Сейчас общаемся с юристом. Нужны какие-то бумаги: на нас никто не выходил из "Химок", – сказал Обухов Metaratings.
"Химки" не получили лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон. По сообщению некоторых СМИ, подмосковный клуб может прекратить существование из-за долгов. "Факел" также не сыграет в Премьер-Лиге: воронежцы вылетели в Первую Лигу, заняв 16-е место в чемпионате.
Обухов в нынешнем сезоне РПЛ сыграл девять матчей за "Химки", в которых пропустил 21 гол.
Вратарь "Химок" Обухов договорился о переходе в "Факел"
Вратарь "Химок" Игорь Обухов сообщил, что достиг предварительной договоренности с "Факелом" о переходе в воронежский клуб.
Фото: ФК "Химки"