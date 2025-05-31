«Думаю, что в первую очередь большие перемены будут в «Зените». Естественно, петербургской команде нужны изменения, нужны новые креативные футболисты, особенно в центр поля. Нужны футболисты, которые делают разницу в счете. Футболисты уровня Клаудиньо сейчас стоят очень дорого, но, я уверен, «Зенит» будет активно их искать. Среди россиян я таковых, в общем?то, не наблюдаю. Нужно искать иностранцев, причем таких, кто быстро пройдет адаптацию.
Что касается других клубов, то я назову клубы, вышедшие из Первой лиги. Практика показывает, что им нужно пять?шесть новых игроков для премьер?лиги, иначе никак», — отметил Мор «Матч ТВ».
Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимал «Краснодар», который в своём активе имел 64 очка. На второй строчке располагался петербургский «Зенит», который за 29 матчей набрал 63 очка.
«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
Мор спрогнозировал активность "Зенита" и новичков РПЛ на трансферном рынке
Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от летнего трансферного окна в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"