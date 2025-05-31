- Надо чётко прописать регламент. РФС очень серьёзно обжёгся с лицензированием в этом сезоне. Ты выиграл по-футбольному, значит, играй в стыках. "Черноморец" обязан был играть! Это по-человечески нечестно, — сказал Шикунов "Чемпионату".
"Черноморец" в сезоне-2024/2025 занял третье место в таблице чемпионата Первой Лиги, набрав 64 очка в 34 встречах, и должен был играть в стыковых матчах, однако клуб из Новороссийска не смог получить лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/2026.
Шикунов: РФС очень серьёзно обжёгся с лицензированием в этом сезоне
Бывший спортивный директор "Спартака" Александра Шикунов прокомментировал решение РФС не давать "Черноморцу" лицензию для участия в РПЛ.
Фото: ФК "Черноморец"