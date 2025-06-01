"Понятно, что ЦСКА является фаворитом встречи, и, скорее всего, именно он и заберет Кубок. Но я бы не списывал со счетов "Ростов", в финале может быть все что угодно. Уверен, своим шансом ростовчане точно воспользуются", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Напомним, что ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в двухматчевом противостоянии в финале Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:2 (4:3 - пен.). "Ростов" в финале нижней сетки прошел московский "Спартак" со счетом 2:1.
Сегодня, 1 июня, команды встретятся между собой в Суперфинале турнира. Встреча состоится в "Лужниках", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Кузьмичев: ЦСКА является фаворитом Суперфинала Кубка России и, скорее всего, заберет трофей
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России.
Фото: "СЭ"