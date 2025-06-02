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Источник: "Локомотив" принял предложение "Црвены Звезды" по Тикнизяну

Московский «Локомотив» принял предложение сербской «Црвены Звезды» о продаже Наира Тикнизяна.
Фото: rg.ru
По информации Metaratings.ru, сумма трансфера составит 1,7 млн евро, а также 300 тысяч бонусов за выход в Лигу чемпионов.

26-летний защитник уже договорился с сербским клубом об условиях личного контракта, который будет рассчитан по схеме «3+1».

В прошедшем сезоне Тикнизян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также на его счету две результативные передачи.

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