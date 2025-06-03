"У Бабича в последние несколько дней были варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии, но он предпочел остаться в "Спартаке". При этом официального предложения в "Спартак» не поступало", - приводит слова неназванного источника "Евро-Футбол.Ру".
Срджан Бабич выступает за "Спартак" с августа 2023 года. 3 июня клуб объявил о том, что продлил контракт с сербским игроком на срок до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 млн евро.
В сезоне-2024/25 защитник в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 32 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 11 желтых карточек (одна из них стала второй в матче).
Источник: Бабич мог уехать в Саудовскую Аравию, но решил остаться в "Спартаке"
По информации СМИ, защитник Срджан Бабич в последние дни был близок к тому, чтобы принять решение о переходе из московского "Спартака" в клуб из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Спартак"