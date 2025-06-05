"К Максиму проявляет интерес ряд клубов. Но здесь важно оттолкнуться от позиции ЦСКА, пока они не настроены отдавать его в аренду. Клуб хочет, чтобы Мухин начал сборы с ними, а потом, возможно, будут готовы рассмотреть вариант с арендой. На данный момент рано говорить о возможном трансфере, нужно немного времени", - цитирует Кузьмичёва "СЭ".
Максим Мухин выступает за ЦСКА с лета 2021 года. В стан армейцев полузащитник перебрался из московского "Локомотива". В минувшем сезоне на счету 23-летнего хавбека пять минут в единственном матче за ЦСКА в Кубке России. В РПЛ Мухин на поле не появлялся.
Контракт Мухина с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.
Агент Кузьмичёв: к Мухину проявляет интерес ряд клубов, но ЦСКА не хочет его отпускать
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался об интересе к своему клиенту со стороны других клубов.
Фото: ПФК ЦСКА ВКонтакте