РФС признал ошибочным решение судьи отменить гол "Урала" в ворота "Ахмата"

Судейская бригада Сергея Иванова ошиблась, не засчитав гол "Урала" в ворота "Ахмата" в решающем переходном матче команд в Грозном. Такой вердикт вынесла экспертно-судейская комиссия РФС.

Фото: ФК "Зенит"

"Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнёром, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора) и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать", - говорится в заявлении комиссии.



Эпизод с отмененным голом в ворота "Ахмата" случился на 12-й минуте встречи. После этого грозненцы забили два безответных мяча и остались в Премьер-Лиге на следующий сезон по сумме двухматчевого противостояния. В первой игре этих команд была зафиксирована победа "Урала" со счетом 2:1.

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Ахмат