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Черчесов высказался о попадании в список кандидатов на замену Николича в ЦСКА

Бывший рулевой сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность своего назначения вместо Марко Николича в ЦСКА.
Фото: Казахстанская федерация футбола
"По поводу моего присутствия в некоем списке ничего не знаю, но сам себя включил бы в него далеко не первым. Ведь есть коренные армейцы братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, чьи карьеры неразрывно связаны с ЦСКА. Назначение кого-то из них выглядело бы логично", - сказал Черчесов "Спорт-Экспрессу".

Под руководством Николича ЦСКА финишировал на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, а также победил в Кубке России, переиграв в Суперфинале "Ростов". Накануне стало известно, что главного тренера армейцев приглашают на работу в греческий АЕК, который в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.

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