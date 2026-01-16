По его словам, испанский специалист уже доказал свою состоятельность на предыдущем месте работы и производит впечатление тренера, который сосредоточен на результате, а не на публичных заявлениях.
- У меня положительные ожидания от Карседо. Он показал себя в "Пафосе", невозможно добиться такого результата без тренерской работы. Это не тот тренер, который смотрит в камеры и посылает кого-то. Карседо занят процессом, чтобы выиграть матч. Я вижу тренера, - сказал Корнеев в эфире "Матч Премьер".
"Спартак" официально сообщил о назначении Карседо в понедельник, 5 января. Контракт с испанцем рассчитан до лета 2028 года. До переезда в Москву специалист возглавлял кипрский "Пафос", с которым добился заметных результатов. Кроме того, для Карседо это уже знакомая среда: в 2012 году он работал в "Спартаке" в тренерском штабе Унаи Эмери в роли ассистента.
"Я вижу тренера": Корнеев - о новом наставнике "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"