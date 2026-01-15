"Атлетико Минейро" может приобрести нападающего "Зенита"

По данным источника, "Атлетико Минейро" сделал предложение "Зениту" по трансферу нападающего Матео Кассьерры.
Кассьерра пополнил состав сине-бело-голубых летом 2022 года. Действующий контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года. В этом сезоне форвард принял участие в 16 матчах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 9 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Зенит"