Семак рассказал о состоянии Караваева и Сантоса после травм

Наставник " Зенита " Сергей Семак рассказал о состоянии Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева, которые восстанавливались после травм.

Фото: ФК "Зенит"

По словам специалиста, оба защитника готовы вернуться к работе с командой.



- Да, Дуглас успел восстановиться, будет работать в общей группе. У него травма плеча, но, надеюсь, никаких остаточных болевых ощущений не осталось. Слава Караваев в принципе тоже готов. Мы будем частично его использовать, однако он тоже готов для работы с командой, - цитирует тренера пресс-служба клуба.



Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия на сборах в Катаре в январе 2025 года. Дуглас Сантос выбыл из строя 1 ноября из-за травмы плеча и пропустил концовку календарного года.



Клуб с берегов Невы с 39 баллами в копилке идёт вторым в чемпионате.