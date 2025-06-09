Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
Северная МакедонияНе начат
Эстония
21:45
НорвегияНе начат
Хорватия
21:45
ЧехияНе начат
Италия
21:45
МолдоваНе начат
Бельгия
21:45
УэльсНе начат
Фарерские острова
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Лихтенштейн
19:00
ШотландияНе начат
Черногория
21:00
АрменияНе начат

Журналист Карпов: "Зенит" заинтересован в подписании защитника "Ростова" Осипенко

По информации СМИ, петербургский "Зенит" заинтересован в подписании центрального защитника "Ростова" Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, сине-бело-голубые вышли на футболиста, который уже договорился с московским "Динамо" о заключении личного трёхлетнего контракта, предусматривающего выплату зарплаты в 1,5 млн евро в год.

Максим Осипенко является игроком "Ростова" с января 2020 года. Его действующий контракт с южанами рассчитан на срок до лета 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 5 млн евро.

В сезоне-2024/25 Осипенко принял участие в 40 официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки. Кроме того, на его счету 14 появлений на поле в составе сборной России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится