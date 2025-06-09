Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, сине-бело-голубые вышли на футболиста, который уже договорился с московским "Динамо" о заключении личного трёхлетнего контракта, предусматривающего выплату зарплаты в 1,5 млн евро в год.
Максим Осипенко является игроком "Ростова" с января 2020 года. Его действующий контракт с южанами рассчитан на срок до лета 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 5 млн евро.
В сезоне-2024/25 Осипенко принял участие в 40 официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки. Кроме того, на его счету 14 появлений на поле в составе сборной России.
Журналист Карпов: "Зенит" заинтересован в подписании защитника "Ростова" Осипенко
По информации СМИ, петербургский "Зенит" заинтересован в подписании центрального защитника "Ростова" Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"