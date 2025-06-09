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Стрепетов: Глушенков еще станет одним из лидеров "Зенита"

Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов высказался об игре полузащитника Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков — очень талантливый и яркий футболист, тут чисто психологически надо решить вопрос, и в его лице будет большая помощь "Зениту". И Максим еще станет одним из лидеров команды. А все эти разговоры, которые идут... Так сейчас задача тренерского штаба найти контакт, задачи, чтобы он заиграл", - цитирует Стрепетова "РБ Спорт".

В сезоне-2024/2025 Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 26 матчей и отметился 11 забитыми голами и 5 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 14 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушенков в летнее трансферное окно хочет покинуть петербургский клуб. Сообщалось, что нападающий может вернуться в московский "Локомотив", за который выступал до перехода в стан сине-бело-голубых.

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