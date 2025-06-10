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Акинфеев рассказал о самом сложном времени в своей карьере

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о самом напряжённом периоде своей карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
"Самый главный хейт был в 2014 году после чемпионата мира, [матча] с Южной Кореей. Это самое сложное время в карьере. Не мог смотреть в глаза ребятам, потому что подвёл. Возможно, глупость с моей стороны, и нужно было извиниться, сказать, что подвёл. Я ушёл в себя, ни один человек не помог справиться с этим", — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского [цитата по "Чемпионату"].

Речь идет о матче группового этапа финальной части чемпионата мира по футболу 2014 года. В первом туре группы Н друг с другом 17 июня встретились сборные России и Южной Кореи. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Первыми забили корейцы: на 67-й минуте после дальнего удара в исполнении Ли Гын Хо вратарь российской команды Игорь Акинфеев не сумел зафиксировать мяч в руках и выронил его в ворота.

Команда Фабио Капелло отыгралась на 73-й минуте - отличился Александр Кержаков. По итогам группового этапа сборная Россия, набрав 2 очка, заняла третье место и прекратила своё участие в турнире.

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