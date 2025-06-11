«В Краснодаре все были неимоверно счастливы чемпионству, потому что «Краснодар» долго к этому шёл. Может, это было не так заметно, но задачи у клуба всегда были высокие. В «Краснодаре» нет больших трансферов. Только Кордоба. Наверное, от этого чемпионство более ценное. Оказалось, что не только большие деньги и трансферы могут завоёвывать чемпионство», - цитирует Мартыновича «Чемпионат».
Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Краснодар» занял первую строчку в турнирной таблице, набрав 67 очков. «Быки» обогнали «Зенит», занявший второе место, на один балл.
Для черно-зеленых это первые золотые медали в истории.
Мартынович - о победе "Краснодара" в РПЛ: клуб долго шел к этому
Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о победе черно-зеленых в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"