"Бред, что не надо назначать Карпина в "Динамо" из-за его спартаковского прошлого. Спартаковцы тоже были против перехода Бескова, но получились неплохие времена. Эти истории больше надуманы для неспокойных болельщиков. Бывают ситуации, как в Испании с "Реалом" и "Барселоной". А у нас, кроме противостояния ЦСКА и "Спартака", другого антагонизма нет", — приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин в ближайшее время должен быть назначен на пост главного тренера московского "Динамо". Предположительно, контракт между 56-летним специалистом и столичным клубом будет расччитан на срок до лета 2028 года.
Ранее Карпин выступал в московском "Спартаке" в качестве футболиста (1990-1994 гг.), генерального директора (2008-2012 гг.) и главного тренера (2009-2012, 2012-2014 гг.).
Червиченко: бред, что не надо назначать Карпина в "Динамо" из-за его спартаковского прошлого
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о спартаковском прошлом Валерия Карпина, который в ближайшее время должен возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"