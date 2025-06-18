"Даже с приходом Карпина "Динамо" не будет претендовать на чемпионство. Против "Зенита" у них нет шансов", – передает слова Петржелы Legalbet.
В минувшем сезоне "Зенит" финишировал на втором месте в турнирной таблице, отстав от "Краснодара", выигравшего золотые медали РПЛ, всего на одно очко. Таким образом сине-бело-голубые прервали свою серию из шести чемпионских титулов подряд.
Напомним, 13 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт до 2028 года с московским "Динамо".
Петржела: даже с Карпиным "Динамо" не будет претендовать на чемпионство. Против "Зенита" у них нет шансов
Фото: ФК "Динамо"