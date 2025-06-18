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Петржела: даже с Карпиным "Динамо" не будет претендовать на чемпионство. Против "Зенита" у них нет шансов

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о назначении Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Даже с приходом Карпина "Динамо" не будет претендовать на чемпионство. Против "Зенита" у них нет шансов", – передает слова Петржелы Legalbet.

В минувшем сезоне "Зенит" финишировал на втором месте в турнирной таблице, отстав от "Краснодара", выигравшего золотые медали РПЛ, всего на одно очко. Таким образом сине-бело-голубые прервали свою серию из шести чемпионских титулов подряд.

Напомним, 13 июня главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт до 2028 года с московским "Динамо".

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