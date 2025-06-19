«Данила сейчас находится в статусе одного из самых перспективных игроков РПЛ. Вряд ли что-то поменялось за последний год. Безусловно, переход на другой уровень дается не совсем легко. Данила понимает, где ему нужно прибавлять. Он максимально мотивирован. У него большое будущее», - цитирует Голяна «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Козлов принял участие в 32 матчах за «быков» во всех турнирах, забив четыре гола. Также на счету 20-летнего полузащитника две результативные передачи. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «быки» заняли первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 67 очков.
Агент Козлова: у Данилы большое будущее, он один из самых перспективных игроков РПЛ
Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова, подвел итоги прошедшего сезона для игрока.
Фото: ФК "Краснодар"