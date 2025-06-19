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Источник: защитник "Фенербахче" может перейти в "Спартак"

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Фенербахче» Брайту Осейи-Сэмюэлю.
Фото: ФК "Фенербахче"
По информации Metaratings.ru, помимо «красно-белых» в подписании игрока также заинтересован «Бешикташ».

Контракт 27-летнего защитника с «Фенербахче» истекает 30 июня 2025 года.

В минувшем сезоне Осейи-Сэмюэл принял участие в 36 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 6,3 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 баллов. «Фенербахче» финишировал на второй строчке в турецкой лиге.

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