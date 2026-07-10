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В "Спартаке" раскрыли ситуацию с продлением Барко

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао дал понять, что аргентинец, скорее всего, продолжит выступать за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Переговоры между московским клубом и Эсекьелем Барко о новом соглашении близки к успешному завершению

- "Спартак" близок к договорённости с Барко о новом контракте, - приводит слова Кахигао Sport24.

Полузащитник перебрался в московский клуб летом 2024 года. За два сезона Барко принял участие в 73 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 18 результативных передач. Нынешний контракт 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.

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