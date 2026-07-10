Переговоры между московским клубом и Эсекьелем Барко о новом соглашении близки к успешному завершению
Полузащитник перебрался в московский клуб летом 2024 года. За два сезона Барко принял участие в 73 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 18 результативных передач. Нынешний контракт 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.
В "Спартаке" раскрыли ситуацию с продлением Барко
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао дал понять, что аргентинец, скорее всего, продолжит выступать за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"