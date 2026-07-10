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Сёмин назвал Испанию явным фаворитом матча с Бельгией

Юрий Сёмин не сомневается, что именно сборная Испании сделает еще один шаг к титулу чемпиона мира.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего наставника "Локомотива", нынешняя "Красная фурия" превосходит Бельгию как по качеству игры в защите, так и по физической готовности.

- Явный фаворит в этом матче - Испания. На сегодняшний момент они играют лучше всех в обороне - это раз. Во-вторых, они идут по нарастающей в физическом состоянии, - цитирует Сёмина "Советский спорт".

Четвертьфинальная встреча между Испанией и Бельгией состоится 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель пары продолжит борьбу за трофей в полуфинале мирового первенства, где сыграет против Франции.

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