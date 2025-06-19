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Гусев выбрал Гладышева лучшим молодым футболистом РПЛ и не включил в ТОП-5 Батракова

Тренер «Динамо» Ролан Гусев выбрал нападающего Ярослава Гладышева лучшим молодым футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
47-летний специалист расставил игроков в следующем порядке:

1 место - Ярослав Гладышев («Динамо»);

2 место - Матвей Кисляк (ЦСКА);

3 место - Кирилл Глебов (ЦСКА);

4 место - Владислав Тороп (ЦСКА);

5 место - Дмитрий Александров («Динамо»).

Стоит отметить, что Гусев не включил в ТОП-5 полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батраков, который занял первое место по итогам голосования, набрав 146 очков.

Голосование среди тренеров и капитанов клубов РПЛ проводило издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне Гладышев принял участие в 39 матчах за «Динамо», забив 13 голов во всех турнирах. Также на счету 22-летнего форварда шесть результативных передач.

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