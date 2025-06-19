Липко - о Заболотном: по мастерству игры ногами он не дотягивает до уровня "Спартака"

«К Заболотному и его потенциальному переходу в «Спартак» отношусь нормально. Клуб ищет большого нападающего, который хорошо играет вверху. По мастерству ногами он, может быть, не дотягивает до уровня «Спартака», но головой играет хорошо, с этой целью его и хотят подписать, а не искать варианты на европейском рынке», - цитирует Липко Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что московский «Спартак» может подписать контракт с Заболотным.
В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче за подмосковные «Химки», забив шесть голов. Также на счету Заболотного пять результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.