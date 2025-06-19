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Алаев: для меня уход Николича с поста главного тренера ЦСКА был неожиданным

Глава РПЛ Александр Алаев поделился мнением об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
«Николич с ЦСКА провел прекрасную вторую часть сезона. В целом успешный сезон, есть трофей. Команда стала чемпионом весенней части. Для меня уход Николича был неожиданным», - цитирует Алаева «Чемпионат».

Напомним, девятого июня стало известно, что Николич покидает столичный клуб. Через несколько дней 45-летний специалист возглавил греческий АЕК.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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