«Николич с ЦСКА провел прекрасную вторую часть сезона. В целом успешный сезон, есть трофей. Команда стала чемпионом весенней части. Для меня уход Николича был неожиданным», - цитирует Алаева «Чемпионат».
Напомним, девятого июня стало известно, что Николич покидает столичный клуб. Через несколько дней 45-летний специалист возглавил греческий АЕК.
По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.
Алаев: для меня уход Николича с поста главного тренера ЦСКА был неожиданным
Глава РПЛ Александр Алаев поделился мнением об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА