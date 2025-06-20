Сообщается, что аргентинский клуб готов расстаться с игроком, но сохранив у себя 40% прав на него. Оставшиеся 60% прав на футболиста в "Банфилде" оценивают в 1,9 млн евро.
Рамиро Ди Лусиано в сезоне-2025 принял участие в 17 официальных матчах, в которых отдал 2 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки. Действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего аргентинца в 1,2 млн евро.
Источник: Legalbet
СМИ: ЦСКА заинтересован в подписании правого защитника из чемпионата Аргентины
По информации СМИ, московский ЦСКА заинтересован в подписании правого защитника аргентинского "Банфилда" Рамиро Ди Лусиано.
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