Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Сиэтл Саундерс
1 - 3 1 3
АтлетикоЗавершен
ПСЖ
0 - 1 0 1
БотафогоЗавершен
Фламенго
0 - 1 0 1
Челси2 тайм

Агент Барбоза: "Зенит" мог бы купить Головина у "Монако"

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о возможном уходе российского полузащитника Александра Головина из "Монако".
Фото: IMAGO
— "Зенит" мог бы купить Головина?

— Мог бы, да. Вопрос другой: заинтересован ли "Зенит" в этот. У "Зенита", наверное, есть другие приоритеты.

Ранее во французских СМИ появилась информация о том, что "Монако" выставил на продажу полузащитника сборной России Александра Головина, который выступает в составе "монегасков" с лета 2018 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 20 млн евро.

Источник: "Спорт День за Днём"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится