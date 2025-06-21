— "Зенит" мог бы купить Головина?
— Мог бы, да. Вопрос другой: заинтересован ли "Зенит" в этот. У "Зенита", наверное, есть другие приоритеты.
Ранее во французских СМИ появилась информация о том, что "Монако" выставил на продажу полузащитника сборной России Александра Головина, который выступает в составе "монегасков" с лета 2018 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 20 млн евро.
Источник: "Спорт День за Днём"
Агент Барбоза: "Зенит" мог бы купить Головина у "Монако"
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о возможном уходе российского полузащитника Александра Головина из "Монако".
Фото: IMAGO