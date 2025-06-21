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Аршавин: уровень Батракова соответствует "Зениту", но взять его сейчас невозможно

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы возможного перехода хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
«Наверное, Батракова сейчас взять невозможно. Либо только за космические деньги. Не мне решать, брать ли его. Но он сильный. Его уровень соответствует «Зениту». Но одно дело — соответствие, а другое — возможность его взять», — заявил Аршавин «СЭ».

В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро.

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